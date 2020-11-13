Дистанционное обучение в Пермском крае: закроют ли детские сады и почему подросткам запретили посещать торговые центры

С 16 ноября школьники 5-11 классов Перми, Березников, Соликамска, Кунгура и Чайковского уходят на дистанционное обучение Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 16 ноября школьники 5-11 классов Перми, Березников, Соликамска, Кунгура и Чайковского уходят на дистанционное обучение. У многих родителей возникли вопросы по организации учебного процесса и о том, насколько это затянется. В пресс-службе правительства Пермского края ответили на девять важных вопросов о введенных ограничениях.

Дистант в Прикамье вводится навсегда?

Нет, в правительстве отмечают, что эта вынужденная мера, которая принята на 4 недели.

Почему именно на это время?

- Именно к концу четвертой недели ограничения начинают давать максимальный результат в снижении числа заражений, а затем больных и нуждающихся в госпитализации. Это связано с инкубационным периодом, временем ухудшения симптомов и обращения к врачу. Цель дистанционного обучения не столько в том, чтобы не пускать детей в школу, сколько в том, чтобы ограничить их передвижения общественным транспортом, общение между собой и родными старшего поколения, - объясняют в пресс-службе правительства.

По данным Роспотребнадзора, большая часть заболевших детей заражается дома или от близких родственников.

Почему на дистанционное обучение вывели детей с 5 по 11 классы, колледжей, техникумов, вузов и допобразования, а не всех детей?

По данным Роспотребнадзора, дети младше 10 лет намного реже заражаются коронавирусом и легче его переносят. Помимо этого, дистанционное обучение тяжелее дается ученикам младших классов, а присмотр за ними дома может привести к невозможности родителей работать и другим трудностям.

Почему дистанционное обучение вводится не во всем Пермском крае, а только в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре и Чайковском?

Эти города одни из самых крупных в Пермском крае, в них, по данным Роспотребнадзора, наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости. Ситуация с заболеваемостью и нагрузкой на здравоохранение может не требовать этого в некоторых населенных пунктах, прежде всего, сельских и отдаленных.

Готовы ли школы, техникумы и колледжи к дистанту?

В правительстве объясняют, что весенний переход на дистанционное обучение помог подготовить необходимые технические ресурсы и материалы. Разработаны учебные материалы по основным предметам для дистанционного и самостоятельного обучения на вторую четверть. Они включают текст, презентации, видеоуроки, раскрывающие содержание тем, ссылки на бесплатные общероссийские цифровые образовательные ресурсы и учебные задания по теме с примерами решений. Самое главное, что школьники могут использовать эти материалы как при наличии интернета, так и без него. Есть вариант получить пакет на носителях или, например, в распечатанном виде.

Материалы загружены в каждую школу через систему «Монитор», в ближайшее время они будут размещены в Библиотеке «ЭПОС». Большинство школ Пермского края уже начали работу в системе ЭПОС, что позволит учителям удаленно давать задание школьникам, прикреплять дополнительные файлы во время дистанционного обучения. Ученики могут сами загружать выполненные задания, и учитель может сразу же их оценивать и выставлять оценки в электронный журнал.

Продолжает работу сайт дистанционного обучения distance.permkrai.ru, где собрана информация об образовательных платформах, которые можно использовать родителям, детям и учителям в период дистанционного обучения. Среди рекомендуемых сервисов: Яндекс.Учебник, «Российская электронная школа», UCHI.ru и другие.

Зачем введен запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров?

-Эта мера связана с тем, что в последнее время молодежь собирается на площадках ТЦ во внеучебное время. При этом гулять ребятам не запрещается, они могут какое-то время находится на свежем воздухе, посещать продуктовые магазины, аптеки. А посещать торговые центры несовершеннолетние могут только в сопровождении взрослых, - подчеркнули в правительстве.

Запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров действует по всему Пермскому краю или только в тех городах, где введено дистанционное обучение?

Ограничение введено по всему Пермскому краю.

Доказана ли эффективность дистанционного образования для школьников?

- Онлайн-обучение не означает, что уровень знаний у школьников снизился, - объясняют власти. - Учителя делают все, чтобы качество образования оставалось на том же уровне. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, средние результаты ЕГЭ-2020 по Пермскому краю оказались на уровне прошлых лет. В Прикамье в этом году 176 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 9 мультистобалльников, которые получили наивысший балл по двум и более предметам. Доля высокобалльных работ (от 225 баллов) по всем предметам ЕГЭ в Пермском крае – 19,35 %.

Закроют ли детские сады?

На сегодняшний день такая мера не рассматривается. Особое внимание в дошкольных группах уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Для того, чтобы не допустить скопления людей, используются несколько входов в здание. Также в обязательном порядке у всех воспитанников и сотрудников измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров. Если у кого-то наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют и выводят из группы. Также все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Родители воспитанников на территорию дошкольных отделений допускаются только в масках.

Дошкольные группы изолированы друг от друга, то есть все занятия у ребят проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от воспитанников других групп. Сокращать число детей в группах не планируется.

Во всех дошкольных группах ежедневно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей.

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