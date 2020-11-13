«Ответим только на три вопроса». «Комсомолка» проверила, как в Перми работает единая справочная лекарств

Лекарства для лечения коронавируса появились в пермских аптеках, но не во всех. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермяки снова жалуются, что в аптеках нет лекарств, которые назначают при коронавирусе. Напомним, в начале октября в Перми с аптечных полок исчезли некоторые антибиотики и противовирусные препараты. Подключиться к решению проблемы пришлось губернатору Дмитрию Махонину. Задержка поставок препаратов на склады от производителей была связана с новым механизмом маркировки лекарств. По информации краевой администрации, в конце октября препараты поступили в Прикамье.

«Лекарства есть, но не везде»

- Я заболела чуть больше недели назад, - говорит Татьяна. - Симптомы, как рассказывают про коронавирус: пропало обоняние, подскочила высокая температура, а потом стало давить в груди. Я сделала анализ платно, который и подтвердил у меня наличие инфекции. Врач из поликлиники ко мне не шел, а состояние ухудшалось, температура не спадала.

Женщина позвонила знакомому терапевту, который сказал, какие препараты можно начать принимать, в их числе был антибиотик «Азитромицин» и противовирусный «Арбидол».

- Я живу в Орджоникидзевском районе, позвонила соседке и попросила купить мне лекарства, она обошла все аптеки в микрорайоне ПДК, но таблеток, которые мне были нужны, в них не оказалось. Пришлось снова звонить знакомому врачу, который мне рассказал про единую справочную аптек. Я дозвонилась и мне сказали, что лекарства есть на Кислотных дачах и Гайве, пришлось ехать самой за ними, а цены на них для меня – космос, потратила около 3000 рублей.

В октябре «КП» писала, сколько стоили лекарства для лечения коронавируса .

«Могу ответить не больше чем на три вопроса»

Мы решили проверить, как работает единая справочная лекарств в Пермском крае. Узнать о наличии и стоимости можно по телефону +7 (342) 219-84-84, справочная по наличию льготных лекарств 8 800-300-1000. Как предупреждали власти, работает справочная пока в тестовом режиме, количество специалистов увеличат, а позднее к сервису присоединятся еще аптечные сети.

На звонок ответил робот, предложил выбрать в меню нужную цифру и подождать, пока ответит специалист. В трубку пришлось послушать несколько мелодий и почти через 9 минуты мне ответили.

Где я могу купить «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Таваник», «Арбидол»?

В каком районе вы находитесь?

- В Орджоникидзевском.

- Все препараты есть на улице Молдавской, 4. «Азитромицин» 500 мг, 3 таблетки - 240 рублей, «Левофлоксацин» 10 таблеток - 545 рублей, «Таваника» нет нигде. Я могу ответить вам только на три вопроса, чтобы узнать сколько стоит «Арбидол» - перезвоните еще раз.

После этого оператор повесил трубку.

Звоним еще раз, ожидание ответа растянулось еще на пять минут. Судя по звуку, который доносился в трубку, мой звонок принял провизор в аптеке. Только я хотела назвать интересующие меня лекарства, как специалист перебила: «Вам придется подождать какое-то время». Она ушла обслуживать покупателя, пришедшего в аптеку. Я прождала еще пару минут. Узнала, где купить эти же препараты в центре, а потом в аптеку снова пришел покупатель…

Ответа специалиста справочной аптек пришлось ждать около 9 минут. Фото: Анна Маркова

По разговору с провизором я поняла, что лекарства, которые нужны для лечения коронавируса, появились не во всех аптеках, но найти можно. Например, в аптеке на улице Ленина, 10, есть 10 упаковок «Левофлоксацина» по 465 рублей, «Арбидол» 200 мг, 20 капсул - 607 рублей. А вот аптека «Опека» не предоставляет цены ни на какие препараты, лишь указывают по каким адресам в наличии.

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