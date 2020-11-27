За сутки коронавирус выявили на 30 территориях Пермского края

- Фото: архив "КП"

По результатам исследований Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 30 территориях региона.

Больше всего заболевших - 169 - выявлено в Перми. На втором месте по заболеваемости Краснокамск – 22 инфицированных, на третьем – Губаха с 19 заболевшими, еще по 8 заболевших - в Березниках и Верещагино, по 7 - в Добрянке и Нытве, 6 - в Лысьве. По четыре жителя с коронавирусом выявлено в Пермском районе, Кунгуре и Большесосновском районе. Еще по три инфицированных выявлено в Гайнах, Кудымкаре, Косинском районе, Оханске, Очере, Чернушке и Чусовом, по два - в Кизеле, Горнозаводске, Ильинском городском округе, Косинском районе, Кудымкарском округе, Соликамске, а также в Частинском и Юсьвинском округах.

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