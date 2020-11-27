Как получить бесплатные лекарства от коронавируса в Пермском крае

Жители Прикамья смогут бесплатно получить противовирусные, жаропонижающие средства, антикоагулянты и антибиотики. Фото: permkrai.ru

В Минздраве Пермского края рассказали, кто и как может получить бесплатные лекарства от коронавируса.

Кто может получить?

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Анастасии Крутень, лекарства смогут получить взрослые и дети, лечащиеся дома, с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или диагнозом «вирусная пневмония», который выявили с помощью рентгена или КТ.

- На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем обеспечить бесплатными лекарствами почти 12,5 тысячи пациентов, - отметила Анастасия Крутень.

Выдавать препараты будут врачи, которые приходят к инфицированным пациентам домой: это может быть медик из «ковидной» бригады, бригады неотложной помощи, поликлиники по месту жительства, фельдшер ФАПа или врач СВА. За лекарствами не нужно будет идти в поликлинику или аптеку. Важно, что медработники сразу учитывают историю болезни пациента и противопоказания: аллергенные факторы, хронические заболевания и др. При получении необходимо подписать согласие на амбулаторное лечение. Весь его период нужно соблюдать режим строгой самоизоляции.

Могут ли получить лекарства те пациенты, кто сдавал анализы в частной клинике?

Могут, для этого о положительных результатах на коронавирус или вирусную пневмонию необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства. В зависимости от самочувствия вызвать «неотложку» или участкового врача на дом и сообщить им о заболевании, тогда приехавшие медики назначат лечение и выдадут лекарства.

Какие препараты выдаются бесплатно?

Жители Прикамья смогут бесплатно получить противовирусные, жаропонижающие средства, антикоагулянты и антибиотики из списка препаратов, утвержденных Минздравом РФ для лечения пациентов данных категорий. В общей сложности в списке 15 препаратов: «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Умифеновир», «Грипферон», парацетамол и другие.

На какой срок выдаются лекарства?

Врач выдает препараты на пять дней. Если при следующем осмотре лечение продлят, препараты выдадут снова.

По поручению Владимира Путина на закупку препаратов от коронавируса в регион поступило почти 98 миллионов рублей. Закупки и поставки лекарств в регион проходят поэтапно.