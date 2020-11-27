Пермякам рассказали, что делать, если не получается дозвониться до «скорой»

- Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермской станции скорой медицинской помощи дали ряд рекомендаций на случай, если жители региона не могут дозвониться в «скорую».

- Если вы долгое время не можете дозвониться – не бросайте трубку и ждите ответа диспетчера. Если все операторы заняты, автоматическая телефонная станция сформирует очередь из поступающих звонков.

- Количество звонков в течение суток неравномерное и имеет волнообразный характер. Одновременно на 11 установленных пультов операторов «03» может звонить несколько десятков человек. В период пандемии и в сезон ОРВИ, гриппа звонков становится больше.

- Пермская станция скорой медицинской помощи принимает вызовы по многоканальным телефонам «03» ил «103». Чтобы вызвать скорую помощь со стационарного телефона, наберите «03», с сотового – «103».

- Если вы вызываете скорую помощь с сотового телефона, учтите, что время удержания вызова у разных операторов составляет от 1 минуты 22 секунд до 2-х минут. Если в течение этого времени вам не ответили, значит все операторы заняты и вам надо набрать «103» повторно.

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