«Люди выбегали с черными лицами». В Перми произошел серьезный пожар

Пожар на Героев Хасана, 55а. Фото предоставлено очевидцем произошедшего

Вечером в пятницу, 23 октября, в здании на Героев Хасана, 55а, где располагаются гаражи и автомастерские, произошел пожар.

- Люди в спешке вывозили из здания свои автомобили, отгоняли и рядом припаркованные машины, выбегали из горящего помещения с черными лицами. Возможно, есть пострадавшие - сообщал очевидец произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 18.20. А полностью ликвидировать горение удалось в 18.36.

- До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 25 человек. Еще трех мужчин пожарные вывели по лестничному маршу. В тушении было задействовано 9 единиц техники и 32 человека личного состава. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины произошедшего уточняются, - сообщили в МЧС.

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