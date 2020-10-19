«За отвагу на пожаре». Первоклашку из Пермского края представят к награде за спасение двух братьев из горящего дома

Пожарные Кудымкара не стали ждать, когда отважному Дениске придет медаль, и подарили ему большую пожарную машину. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Ты братьев спас на пожаре, чувствуешь себя героем? – спрашивают семилетнего Дениску из Кудымкарского района.

- Да! – честно отвечает первоклашка и скромно опускает глаза.

«Братья расплакались, а я вспомнил, чему учила Ольга Степановна»

С момента страшного пожара, который уничтожил частный дом, в котором жила многодетная семья, прошел год. В момент, когда началось возгорание, малыши – двое шестилетних близнецов и пятилетний братишка были в комнате одни.

- Огонь и дым сильные повалили, братья расплакались, а я вспомнил: Ольга Степановна в садике нам говорила, что прятаться в пожаре нельзя, надо любыми способами выбираться на улицу, - рассказывает первоклашка.

Путь к выходу через дверь был отрезан огнем, поэтому Дениска сообразил выбираться через окно. Он разбил его и сначала близнецы спустили за руки на улицу младшего, пятилетнего братишку, потом Денис помог выбраться своему близняшке, а потом уже выпрыгнул на улицу сам.

Позже выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле входной двери, и родители даже при огромном желании не смогли бы спасти мальчишек самостоятельно.

Это все, что осталось от дома, где жила многодетная семья. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поэтому сложно сейчас передать словами те чувства, которые испытала мама, когда увидела всех своих сыновей чумазых, но живых. Из ее глаз долго бежали были слезы счастья, гордости, тревоги.

- Я очень горжусь своим сыном, - гладит своего маленького героя по голове женщина.

Медаль «За отвагу на пожаре» вручат в Кремле

Сейчас в жизни многодетной семьи все налаживается. Погорельцы уже сумели отстроить новый дом и будут в нем зимовать.

Пожарные Кудымкара не стали ждать, когда Денису придет заслуженная награда и уже вручили от себя подарок – большую пожарную машину! А в декабре – в день 30-летия МЧС России заслуженная награда должна найти маленького, но отважного мальчика.

- Мы ходатайствовали о награждении ребенка-героя к медали «За отвагу на пожаре», - рассказали «КП»-Пермь в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Документы в таких случаях готовятся долго. Теперь, если эпидемиологическая ситуация позволит, то торжественное награждение пройдет 27 декабря в Кремле. Еще мы очень хотим отметить роль в случившемся воспитательницы. Ведь если бы не ее уроки, трагедии было бы не избежать. По нашему мнению, она сделала великое дело - заложила своим воспитанникам навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, все это пригодится детям в дальнейшей жизни! Мы обязательно поощрим и педагога.

Воспитательница Ольга Степановна говорила детям, что прятаться в пожаре нельзя, надо любыми способами выбираться на улицу. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- На занятиях в детском саду мы учим детей правилам, как поступать в тех или иных ситуациях, - объясняет воспитательница Ольга Степановна. - Мы обыгрываем их, чтоб дети понимали и могли выбрать правильную позицию при происшествиях. Учим детей не теряться, уметь приходить друг другу на помощь. Я тоже очень горжусь, что Денис не впал в панику и в экстремальной ситуации поступил абсолютно верно!

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