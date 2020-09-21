Николай. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/VK

«Найден, жив! Просьба снять репосты! Всем спасибо за помощь!» - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о розыске 30-летнего Николая.

Напомним, 30-летний Николай пропал 19 сентября. Мужчина вышел из дома по улице улица Добролюбова, 4 и исчез. Его искали родственники, волонтеры и полицейские.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского и 18-летней Ирины Ханган.

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