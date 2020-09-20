Пропавшая женщина. Фото: поисковой отряд «Регион59»

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили в розыск 59-летнюю Галину Сначеву. Сообщается, что женщина ушла из дома по улице 50 лет Октября, 16 в поселке Кын Лысьвенского района днем 15 сентября и пропала.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, темные волосы ниже плеч. Была одета в коричневое пальто с капюшоном, черно-серые брюки, желто-коричневые резиновые сапоги.

Известно, что у женщины затруднения с речью. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Галины, просят сообщать по телефону 8-982-465-84-33.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского, пропавшего в конце июля.

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