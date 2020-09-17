В Прикамье начальник угро задержал мужчину, который надругался над 6-летним мальчиком

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Когда в полицию поступил сигнал о том, что в Соликамске ребенок подвергся сексуальному насилию, начальник главного управления МВД по Пермскому краю направил в город опытных оперативников угро главка МВД под руководством полковника Вячеслава Голдобина.

- Подозреваемый был задержан днем 17 сентября начальником угро полковником полиции Вячеславом Голдобиным и начальником отдела угро Соликамска майором Сергеем Виноградовым. По факту действий сексуального характера в отношении ребенка возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

Напомним, 5 сентября около 18 часов вечера в заброшенном гараже около школы № 1 в Соликамске неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним ребенком. В этот же вечер источник "КП" сообщил, что подозреваемого в преступлении задержали, однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что задержанный не причастен к данному преступлению.

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