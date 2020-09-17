Появилось видео подозреваемого в нападении на 6-летнего мальчика в Соликамске

Следственный комитет занимается расследованием преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО

В социальных сетях появилось видео мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. 15 сентября около 18 часов вечера в заброшенном гараже около школы № 1 в Соликамске неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним ребенком.

По информации источника в правоохранительных органах мужчину задержали. Им оказался ранее судимый за мошенничество местный житель.

Ранее СКР по Пермскому краю распространял информацию о подозреваемом преступнике:

Мужчина на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, с небольшим животом, очки прямоугольные с закругленными краями, одет в свитер или куртка тёмного цвета, штаны темного цвета.