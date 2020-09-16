Подозреваемый. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сотрудники Следственного отдела в Соликамске разыскивают мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, с небольшим животом, прямоугольные с закругленными краями очки, одет в свитер или куртку темного цвета, темные штаны.

По сообщению от источника, знакомого с ситуацией, 15 сентября около 18.00 в заброшенном металлическом гараже за зданием школы №1 по улице Парижской Коммуны, 28 подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетней.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 102 или 8 (34253) 6-07-03.

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