«У него мозги на асфальте, о каком пульсе вы говорите?» В Перми парень упал с высотки

Мужчина упал с балкона на улице Советской Армии. Фото: кадр видео: https://vk.com/chp_dtp_perm

В социальной сети появилось видео, на котором мужчина лежит без движений на асфальте во дворе дома. Автор видео комментирует, что скорее всего он упал со смотрового балкона на Советской Армии, 60. Приехала «скорая», медики вышли из машины, но не приближаются к мужчине близко.

«Мужчина лежит на асфальте без движения уже 20 минут, предположительно выпал со смотрового балкона на Советской Армии, 60. Приехала "скорая", даже не прикоснулись, начали сразу же куда-то звонить, смотреть на балкон, вместо того, чтобы измерить пульс, посмотреть жив мужчина или нет. Может ему еще можно помочь?» - комментирует видео очевидец.

Под постом читатели комментируют:

"У него мозги на асфальте, о каком пульсе вы говорите?".

"До приезда полиции так-то трогать нельзя, а что он не жив - так можно определить, врачи не дураки".