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«Прости, что в этот раз не был рядом, ведь я тебя много раз спасал». В Прикамье трагически погиб 25-летний парень

Знакомая погибшего рассказала подробности случившегося
Виктор Правдин
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Погибший Илья. Фото со страницы молодого человека "ВКонтакте"

Погибший Илья. Фото со страницы молодого человека "ВКонтакте"

Трагический случай произошел ночью 14 сентября в поселке Павловский Очерского района Пермского края. На дороге на улице Труда 25-летнего парня сбил 64-летний водитель «Лада Калина». От полученных травм молодой человек погиб на месте аварии до приезда «скорой помощи».

По предварительной информации ГИБДД, правила нарушил сам пешеход.

- Молодой человек находился на проезжей части, не собираясь переходить дорогу. Пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Знакомая погибшего молодого человека рассказала, что это был несчастный случай.

- Илья переходил дорогу, поскользнулся и упал, не успел встать, и его сбили - рассказала «КП» знакомая.

Родные и близкие до сих пор не верят в произошедшее и отзываются об Илье только добрыми словами.

- Он был очень позитивный, добрый, заботливый, энергичный, всегда мог поддержать. Каждое лето летал отдыхать на море. Мечтал о семье, - вспоминают близкие погибшего.

Один из близких в социальной сети оставил такую запись: «Прости, брат, что в этот раз я не был рядом, ведь я тебя много раз спасал, ведь могло быть все по-другому. Соболезную».

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