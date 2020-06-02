В Перми 26-летнюю женщину выбросили из окна 6 этажа новостройки

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:16:59+03:00

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В одной из новостроек Перми на улице Чернышевского, в районе Красных казарм случилось ЧП. Из окна 6 этажа выпала 26-летняя женщина. Она упала на козырек магазина. Очевидцы вызвали на место медиков и спасателей.

Спасатели не смогли спустить ее с помощью лестницы, так как она не доставала до козырька. Им пришлось пробирать к ней через квартиры. Как сообщил источник знакомый с ситуацией, девушка приехала в Пермь из Добрянки на заработки, скорее всего она была выброшена с 6 этажа.

Приехавшие на место медики зафиксировали открытый перелом ноги. Девушку доставили в городскую больницу. МВД проводит проверку по факту случившегося, выясняет обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU