В Перми 26-летнюю женщину выбросили из окна 6 этажа новостройки
В одной из новостроек Перми на улице Чернышевского, в районе Красных казарм случилось ЧП. Из окна 6 этажа выпала 26-летняя женщина. Она упала на козырек магазина. Очевидцы вызвали на место медиков и спасателей.
Спасатели не смогли спустить ее с помощью лестницы, так как она не доставала до козырька. Им пришлось пробирать к ней через квартиры. Как сообщил источник знакомый с ситуацией, девушка приехала в Пермь из Добрянки на заработки, скорее всего она была выброшена с 6 этажа.
Приехавшие на место медики зафиксировали открытый перелом ноги. Девушку доставили в городскую больницу. МВД проводит проверку по факту случившегося, выясняет обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU