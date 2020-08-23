В Перми окончены поиски женщины, пропавшей по пути на работу

- Фото: Василий Вахрин

- Найдена, жива,- написали волонтеры имени Ирины Бухановой к записи о пропавшей 43-летней Ирины Д.

Напомним, Ирина пропала в четверг, 13 августа. В 6.00 она вышла на работу из дома по улице Быстрых, 8 и исчезла. Ее искали родственники, волонтеры и полицейские.

Фото из соцсетей

Сейчас Ирина дома, с ней все хорошо. Где все это время пропадала женщина, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова

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