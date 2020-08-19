«Два дня стучал в стену и просил о помощи». В Перми в квартире умерла женщина

Трагедия произошла в одной из квартир в Мотовилихинском районе города Фото: Василий Вахрин

Жители дома по улице Колыбалова,28 в Мотовилихинском районе Перми на протяжении двух дней слышали сутки в дверь и крики о помощи. Соседи вызвали спасателей и полицейских.

- Выяснилось, что в квартире проживают пожилой лежачий мужчина и женщина, которой стало плохо. Два дня они стучали в стенку и просили открыть дверь, чтобы им оказали помощь, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Через окна спасатели проникли в квартиру. К сожалению, женщину нашли мертвой.

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