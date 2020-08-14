«Найдена. Погибла». В Перми окончены поиски пропавшей женщины

- Фото: Василий Вахрин

- Найдена. Погибла. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" к посту о пропавшей 82-летней женщине.

Напомним, пожилая пермячка ушла из дома 8 августа в неизвестном направлении и пропала. Все это время женщину искали волонтеры, родственники и полицейские.

Причины смерти женщины не собщаются.

Погибшая женщина. Фото: поисковой отряд Лиза Алерт

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми окончены поиски женщины с татуировкой дракона

Волонтеры просят снять ориентировки (подробнее...)