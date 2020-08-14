«Найдена. Погибла». В Перми окончены поиски пропавшей женщины

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Фото: Василий Вахрин
- Найдена. Погибла. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" к посту о пропавшей 82-летней женщине.
Напомним, пожилая пермячка ушла из дома 8 августа в неизвестном направлении и пропала. Все это время женщину искали волонтеры, родственники и полицейские.
Причины смерти женщины не собщаются.
Погибшая женщина. Фото: поисковой отряд Лиза Алерт
Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.
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