В Перми выписали из больницы девочку, которую с тремя братьями сбил «Ford»

Соню выписывают из больницы.

Сегодня, 13 августа, из Краевой детской клинической больницы в Перми готовят к выписке Соню Артемьеву. Девочка провела в больнице две недели после страшной аварии, которая произошла в конце июля в микрорайоне Кислотные дачи.

- Нас сегодня готовят к выписке, - рассказала «КП» мама девочки Алена Артемьева. - Теперь ей предстоит долгая реабилитация.

Кстати, на днях, рядом с местом аварии установили знак - «Пешеходный переход».

Напомним, в районе дома № 1 на Кукуштанском переулке водитель «Ford» сбил четырех детей, трое из них были на велосипедах, один в коляске. Они переходили дорогу с родителями вне пешеходного перехода. Все дети - три мальчика и девочка оказались в больнице с различными травмами. Дочке Артемьевых досталось больше всего, у нее серьезный перелом бедра. Свой седьмой день рождения девочка вместе с мамой отпраздновала в больнице. Скорее всего, из-за травмы Соне придется пойти в первый класс в следующем году.

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