В Перми машина сбила мать с четырьмя детьми

В Перми 29 июля, около 22 часов на Кукуштанском переулке (Орджоникидзевский район) машина сбила женщину с четырьмя детьми.

За рулем автомобиля «Форд Фокус» был 26-летний мужчина. В районе дома № 1 он сбил 43-летнюю мать с четырьмя детьми. Трое из них были на велосипедах, один в коляске. Они переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Четверо детей отвезли в больницу после аварии. Фото: кадр видео ГИБДД по городу Перми.

- В результате ДТП все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». - Женщина привлечена в административной ответственности за «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

По сообщению источника знакомого с ситуацией, пострадавшим детям: мальчику 2 года, он в состоянии средней степени тяжести, у 5 и 6-летних мальчиков легкая черепно-мозговая травма, сильне всего пострадала 6-летняя девочка, она в тяжелом, в коме. Дети были в сопровождении родителей, которые находились в алкогольном опьянении.

- Состояние трех детей стабильное, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Один ребенок, девочка, в реанимации. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий.