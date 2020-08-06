«Сонечка так мечтала пойти в 1 класс». Пострадавшая в ДТП с тремя братьями встретит день рождения и День знаний в больнице

Соня Артемьева пока в больнице, но мы с вами можем порадовать ее словами поддержки. Фото: Елена Артемьева.

У Сонечки Артемьевой, которая пострадала в страшном ДТП со своими братьями, 8 августа День рождения. Но праздник она, к сожалению, встретит на больничной койке – без гостей и веселых поздравлений.

Авария, напомним, произошла в Перми 29 июля на улице Ракитной в микрорайоне Кислотные дачи (это Орджоникидзевский район). Около 22 часов четверо детей: 2 лет, 6-летние двойняшки и девочка 7 лет попали под колеса Ford. Они шли с прогулки домой с родителями. Старшие ребята были на велосипедах, младший мальчик - в коляске.

После удара машины детей раскидало в разные стороны. Все четверо получили травмы. Троих уже выписали из больницы, а старшей дочке Артемьевых досталось больше всего. Несколько суток Соня провела в реанимации, у нее черепно-мозговая травма и перелом бедра.

В субботу девочке исполнится 7 лет, а 1 сентября она должна пойти в первый класс. Но сейчас Соня находится в больнице с мамой. Из реанимации ее уже перевели в обычную палату, малышка лежит в кровати и вставать ей пока нельзя.

Ребенку сделали операцию на ножке, ей предстоит длительная реабилитация. Свой первый День знаний ей тоже, к сожалению, придется встретить в стенах больницы. Навестить девочку в больнице нельзя, там сейчас карантин. Журналисты «Комсомолки» решили поддержать девочку и поздравить с Днем рождения!

Уважаемые читатели, предлагаем вам присоединиться к поздравлениям! В нашей группе «Вконтакте» под постом о Соне оставляйте сообщения или видеопожелания для девочки. 8 августа мама Сони покажет и зачитает дочке все, что мы им пожелаем! Присоединяйтесь!

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