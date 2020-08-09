В Пермском крае окончены поиски пропавшей 14-летней девочки

Девочку искали родственники, волонтеры и полицейские Фото: Василий Вахрин

- Ее увидел наш сосед по деревне на Гайве в одном из магазинов, - рассказывает сводная бабушка пропавшей девочки. - Но не знал, что ее ищут, когда вернулся домой, жена ему рассказала о розыске моей внучки. А он в свою очередь сказал, что только что видел ее в магазине. Дальше мы позвонили волонтерам, они пришли в магазин и забрали ее. С ней все хорошо. Сейчас она вместе с волонтерами едет в полицию. Всем огромное спасибо за помощь в поисках.

Напомним, 14-летняя школьница ушла из дома в деревне Бобки Добрянского района ночью 9 августа и пропала. Ночью в деревне произошла автоавария и родители девочки ушли на место ДТП, чтобы узнать, не требуется ли кому-то помощь, а когда вернулись, девочки уже дома не было. Известно, что она учится в коррекционной школе, очень боится темноты, машин, и незнакомых мужчин.

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