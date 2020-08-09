«Очень боится темноты». Ночью в Пермском крае пропала 14-летняя девочка

Сабина Салимовская. Фото из социальных сетей

14-летняя Сабина Салимовская ушла из дома в деревне Бобки Добрянского района ночью 9 августа и пропала.

- Этой ночью у нас в деревне произошла автомобильная авария, - рассказывает бабушка пропавшей. - Родители Сабины ушли на место ДТП, чтобы узнать, не требуется ли кому-то помощь, а когда вернулись, Сабины дома не было. Она очень боится темноты, машин, и незнакомых мужчин.

Бабушка пропавшей сообщила, что Сабина учится в коррекционной школе и может находиться в микрорайонах Левшино, Кислотные дачи, в деревнях Гари, Боровково.

- Через эти два микрорайона она с мамой ходит пешком после школы, а в деревнях катается на велосипеде, другие места нашего края ей незнакомы, - объясняет бабушка пропавшей. Телефон она оставила дома. Мы написали заявление в полицию.

- Законные представители обратились в правоохранительные органы с заявлением о розыске ребенка. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 8-919-702 -51-29 или 102.

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