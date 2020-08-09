«Чем отличается Закамск от Краснокамска». В день исчезновения 14-летняя девочка изучала районы Прикамья

Сабина Салимовская. Фото из социальных сетей

- В день исчезновения Сабина спрашивала у родителей, чем отличается Закамск от Краснокамска, - рассказывает сводная бабушка пропавшей 14-летней Сабины. - Родные не увидели ничего подозрительного в этом вопросе, потому что в Закамске у нее живет родная бабушка. В 3:30 она попала на камеры наблюдения, установленные на заправке у отворота в поселке Пальники. Поэтому она может находиться либо в Закамске, либо в Краснокамске. С собой у нее было всего 200 рублей.

Напомним, 14-летняя Сабина Салимовская ушла из дома в деревне Бобки Добрянского района ночью 9 августа и пропала. Ночью в деревне произошла автоавария и родители Сабины ушли на место ДТП, чтобы узнать, не требуется ли кому-то помощь, а когда вернулись, девочки уже дома не было. Известно, что она учится в коррекционной школе, очень боится темноты, машин, и незнакомых мужчин.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 8-919-702 -51-29 или 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень боится темноты». Ночью в Пермском крае пропала 14-летняя девочка

Родственники школьницы рассказали подробности произошедшего (подробнее...)

«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня

Волонтеры обратились за помощью к водителям (подробнее...)