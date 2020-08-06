С начала эпидемии заболевших в Прикамье уже 6296. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае за сутки выявили еще 69 случаев коронавируса. С начала эпидемии заболевших уже 6296.

Минздрав сообщает о 4 смертельных случаях у пациентов с коронавирусом за сутки.

21 человек проходит лечение в больницах, 48 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 69 новых инфицированных - 16 мужчин, 42 женщины, 11 детей (3 мальчика и 8 девочек). Младше 45 лет - 23 человека, 26 человек в возрасте 45 - 65, 9 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 5 августа – 1,04).

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