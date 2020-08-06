Набережную Перми могут закрыть, если там будет много посетителей

На набережной Перми будут следить за количеством посетителей. Фото: Василий Вахрин

На набережной Перми будут следить за количеством посетителей. Такая мера вызвана противоэпидемическими мероприятиями, против коронавирусной инфекцией. В постановлении, опубликованном на сайте городской администрации говорится, что изменения вводятся с 0.00 часов 8 августа до особого распоряжения.

Согласно ему, на территории набережной Камы не должно допускаться массового скопления людей с нарушением правил социальной дистанции. Также запрещены выступления уличных музыкантов коллективами более 5 человек. Если ограничения не будут выполнятся, набережную могут закрыть.

Постановление вступит в силу после подписания его главой города Дмитрием Самойловым.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Заседание оперштаба: в Пермском крае снят режим самоизоляции

Изменения в Указе глава региона подпишет уже сегодня (подробнее...)