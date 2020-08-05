Заседание оперштаба: в Пермском крае снят режим самоизоляции

Заседание оперативного штаба прошло 5 августа. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 5 августа, прошло заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края.

На нем была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, выступил глава Роспотребнадзора Пермского края Виталий Костарев.

По итогам заседания в Указ главы региона были внесены изменения. Режим самоизоляции в Пермском крае отменен. Изменения не коснутся людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им по-прежнему не стоит выходить на улицу без особой надобности. Эти ограничения будут действовать до 25 августа.

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение разрешить работу еще нескольких сфер предпринимательской деятельности.

Могут работать: салоны красоты теперь могут оказывать косметические услуги. Заработают ломбарды, микрофинансовые организации, агентства и оценщики недвижимости, а также организаций, оказывающих услуги в области права.

Разрешены круизы выходного дня

Пермяки или гости региона могут отправится в круиз например, до Чайковского и Березников – с возможность осмотреть местные исторические и архитектурные достопримечательности. При этом пока речные «трамвайчики» ходить пока не будут.

Также на заседании Оперативного штаба принято решение о послаблении при проведении официальных всероссийских соревнований. Теперь они будут проводиться в присутствии зрителей (на открытых площадках), которых должно быть не больше 10% от вместимости спортивных объектов.

Болельщики смогут посетить матчи с участием ФК «Звезда», ЖФК «Звезда 2005», а также запланированный на конец августа Кубок губернатора Пермского края по регби. Все игры пройдут на стадионе «Звезда».

В торговые центры можно ходить только в маске

До 25 августа продлены ограничительные меры: культурно-массовых мероприятий, работы бассейнов, бань и саун, фудкортов и кинотеатров. В Указ внесены изменения согласно которым, находиться в торговых центрах возможно только в защитной маске. В противном случае, администрация ТЦ вправе отказать посетителю в посещении магазина.