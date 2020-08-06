В Пермском крае возобновляется плановая госпитализация для взрослых

Теперь пермяки могут рассчитывать на плановую медицинскую помощь.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С 5 августа в Прикамье в плановом режиме возобновляется проведение диспансеризации и профилактических медосмотров, будут использоваться передвижные медицинские комплексы. Об этом на заседании Оперштаба сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Кроме этого, планируется в полном формате с 10 августа перейти к полной плановой госпитализации для взрослых. Сейчас идет процесс высвобождения коек в больницах, где отделения были задействованы для лечения больных коронавирусной инфекцией.
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