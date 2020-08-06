В Прикамье с 1 сентября заработают все образовательные учреждения

В Прикамье откроются ВУЗЫ, колледжи, школы и детские сады. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Прикамье 1 сентября в полной мере возобновится образовательный процесс, заработают все учреждения, в том числе организации дополнительного образования. Напомним, в регионе снят режим самоизоляции, решение было озвучено 5 августа на заседании оперативного штаба.

- В учебных заведениях планируем составить специальный график с минимизацией рисков для учеников, - сказала министр образования и науки Раиса Кассина. - Необходимо максимально сократить контакты ребят из параллельных классов и групп. Дети будут учиться в закрепленном за классом кабинете, кроме уроков химии, физики, труда, музыки и физкультуры.

Решением оперштаба с 1 сентября смогут возобновить свою работу организации в сфере профессионального спорта, услуг спортивной подготовки, подготовки членов спортивных сборных команд Пермского края и спортивных сборных команд Российской Федерации.

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