2020-07-28T19:54:30+03:00
Общество

Зоопарк в Перми решено достраивать

До конца недели будут определены технические решения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На "звериный рай" пока площадка совсем не похожа.На "звериный рай" пока площадка совсем не похожа.Фото: Василий Вахрин
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Что делать с недостроенным, но уже разваливающимся пермским зоопарком? Этим вопросом озадачился глава Пермского края Дмитрий Махонин, который побывал на строительной площадке зоопарка. Всего на территории были возведены 44 объекта первой очереди зоопарка. Из них эксперты уже проверили 31 и обнаружили, что 9 зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объектов оценивается как работоспособное или ограниченно работоспособное.

- До конца недели необходимо принять предварительные технические решения по способам устранения замечаний на объектах с нарушениями, - отметил Дмитрий Махонин. - Кто виновен в произошедшем здесь бардаке, выясняют правоохранительные органы. А мы должны двигаться дальше, нужно собрать всю волю в кулак и достроить зоопарк.

Напомним, сейчас ведется расследование уголовного дела по хищениям во время строительства зоопарка. Кроме того, УКС Пермского края в судебном порядке взыскивает с подрядчика АО «РЖДстрой» 1,278 миллиарда рублей штрафных санкций и стоимости демонтажных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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