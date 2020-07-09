2020-07-09T16:11:22+03:00
Общество

Вокруг нового пермского зоопарка - следы невиданных зверей

Девять зданий замороженного долгостроя находятся в аварийном состоянии
Андрей МАТЛИН
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На территорию строящегося зоопарка не пускают даже журналистов.На территорию строящегося зоопарка не пускают даже журналистов.Фото: Василий Вахрин
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По периметру стройплощадки многострадального нового пермского зоопарка в микрорайоне Нагорном горожане уже проложили своеобразную экскурсионную тропу. Она бежит в зарослях травы, а порой и камыша, который, как известно, растет на болотах. Время от времени тропка подходит к шестиметровому забору, который опоясывает этот долгострой. Через щели в капитальном ограждении пермяки любуются на стройку стоимостью в пять миллиардов: начатые и недостроенные кирпичные и бетонные постройки, кучи глины, бродящего по территории одинокого охранника…

По территории бродят охранники. Фото: Василий Вахрин

По территории бродят охранники.Фото: Василий Вахрин

Будут ли достраивать новый зоопарк? Возможно ли его теперь вообще достроить? А может быть, лучше махнуть рукой и направить деньги на что-нибудь другое?

Так выглядит стройка с близлежащей девятиэтажки. Фото: Василий Вахрин

Так выглядит стройка с близлежащей девятиэтажки.Фото: Василий Вахрин

Причем тут болото?

Первую очередь зоопарка обещали сдать еще в 2018 году. Но пока из четвероногих обитателей здесь бродят разве что бездомные псы. На мокрой глине виднеются отпечатки лап, настолько крупные, словно здесь бегала стая собак Баскервилей.

Вдоль забора - многочисленные следы. Наверное, собачьи, чьи же еще. Но очень крупные. Фото: Василий Вахрин

Вдоль забора - многочисленные следы. Наверное, собачьи, чьи же еще. Но очень крупные.Фото: Василий Вахрин

Как уверяли раньше застройщики, именно болотистая почва и дожди, которые лили два лета подряд, стали причиной срывов всех сроков строительства. У проверяющих и следователей сложилось, однако, иное мнение. В прошлом году в Главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело по хищению не менее 129 миллионов бюджетных средств, по которому задержали экс-директора краевого УКСа Дмитрия Левинского и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДcтрой» Илью Козырева. А краевое управление капитального строительства обратилось в арбитражный суд с полуторамиллиардным иском к строителям-железнодорожникам.

На тропинке вдоль забора то и дело попадается растительность болот. Фото: Василий Вахрин

На тропинке вдоль забора то и дело попадается растительность болот.Фото: Василий Вахрин

Сроков теперь не называют

И все-таки, какие объекты находятся в «критическом состоянии»? Можно ли поскорей построить хотя бы первую очередь зоопарка, переселив туда зверей и персонал из ныне существующего? А потом уже подумать о приобретении различных экзотических животных? И приблизительно когда ждать пермякам открытия зоопарка?

Что первым делом построили, так это высоченный забор. Фото: Василий Вахрин

Что первым делом построили, так это высоченный забор.Фото: Василий Вахрин

Эти вопросы «Комсомольская правда» адресовала краевому Минстрою.

- Завершилось техническое обследование 31 объекта первой очереди зоопарка Перми, - сообщили в ведомстве. - Нанятая УКСом экспертная организация ООО «Инвента» представила заключение с информацией по каждому объекту. Установлено, что 9 зданий находятся в аварийном состоянии: это 7 вольеров, пункт проката, здание склада. В большинстве случаев аварийными являются фундаменты внутренних перегородок.

Возле экскаватора происходит какая-то жизнь. Фото: Василий Вахрин

Возле экскаватора происходит какая-то жизнь.Фото: Василий Вахрин

В относительно работоспособном состоянии находятся 15 вольеров, административное здание, здание контактного зоопарка, гараж и мастерские.

На африканскую саванну что-то не похоже. Фото: Василий Вахрин

На африканскую саванну что-то не похоже.Фото: Василий Вахрин

- На объектах, которые находятся в нормативном состоянии, работы продолжаются, - рассказали в Минстрое. - Ведутся устройство наружных сетей, строительство контактного зоопарка, сцены, вольера «Овцебык». Подрядчику АО «РЖДстрой» направлено письмо о возможности продолжить работы на пяти объектах первой очереди: это вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», система водоподготовки бассейна.

Навеса для кирпичей не нашлось. Фото: Василий Вахрин

Навеса для кирпичей не нашлось.Фото: Василий Вахрин

Состояние еще 13 объектов эксперты будут дообследовать. К ним относятся 4 вольера, здания ветлечебницы, кафе, автомобильные весы, сооружение для временного хранения навоза, здание вивария, инкубатория и крольчатника, два дезбарьера, центральный тепловой пункт.

На стройплощадке скучают стройматериалы. Фото: Василий Вахрин

На стройплощадке скучают стройматериалы.Фото: Василий Вахрин

Никаких сроков по сдаче нового зоопарка в Министерстве строительства теперь не сообщают. Когда в него смогут въехать истосковавшиеся по новоселью пермские медведи, обезьяны, олени - неизвестно.

Не экзотический ландшафт. Фото: Василий Вахрин

Не экзотический ландшафт.Фото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU

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