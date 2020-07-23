2020-07-23T09:42:45+03:00
Происшествия

«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»

По мнению тепловиков это управляющая компания не позаботилась о герметизации стен дома
Алена ОВЧИННИКОВА
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Официальный представитель ООО «Пермская сетевая компания» Александр Молчанов сообщил, что решение Ростехнадзора будет оспорено.Официальный представитель ООО «Пермская сетевая компания» Александр Молчанов сообщил, что решение Ростехнадзора будет оспорено.
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В «Пермской сетевой компании» прокомментировали результаты экспертизы Ростехнадзора о трагедии в пермском мини-отеле «Карамель», в результате которой пять человек погибли, шестеро получили ожоги.

21 июля специалисты Федеральной службы, напомним, опубликовали на своем сайте выводы расследования причин аварии на трубопроводе. По их мнению ЧП произошло из-за коррозионного износа участка трубопровода, в результате которого произошел разрыв, неисполнение специалистами «ПСК» своих должностных обязанностей и некачественная экспертиза тепловой магистрали.

- Мы не согласны с выводами технического расследования и считаем их однобокими, прокомментировал «КП»-Пермь» официальный представитель ООО «Пермская сетевая компания» Александр Молчанов. - Отдельно обращаем внимание, что Ростехнадзор – это не орган предварительного следствия, он не уполномочен признавать лиц виновными или невиновными в инциденте, устанавливать непосредственную причинно-следственную связь между событием и нарушениями инженерно- технических норм и правил. Поэтому вывод о виновности «ПСК» в произошедшей трагедии, сделанный на основании факта привлечения организации к административной ответственности, представляется, по меньшей мере, странным.

По мнению «ПСК» утечка действительно имела место, но она произошла в 300 метрах от места трагедии. Подвальное помещение в здании по улице Советской Армии, 21 оказалось единственным, куда попал кипяток. Поэтому непосредственной причиной трагедии является отсутствие герметизации стены жилого дома, что находится в зоне ответственности управляющей компании.

- «Пермская сетевая компания» действует в рамках всех требований и проверяет теплосети перед началом отопительного сезона, - добавил Александр Молчанов. - Кроме того, по результатам независимой экспертизы промышленной безопасности, проведенной в 2019 году, сеть была признана безопасной для эксплуатации. «ПСК» сделала все возможное для предотвращения этого инцидента в ходе подготовки теплосетей к зиме. Трагедия стала следствием того, что свои обязательства не выполнили УК и владельцы помещения. Решение Ростехнадзора будет оспорено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
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