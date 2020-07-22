«Откачали с помощью кислородного аппарата». В Прикамье пожарные спасли попавшую в ДТП женщину

22 Июль 2020 2020-07-22T13:27:17+03:00

Авария произошла на улице Мира в Соликамске Фото: Василий Вахрин

Сотрудники МЧС оказались на месте ЧП по счастливой случайности

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- Утром 18 июля в Соликамске на улице Мира 31-летний водитель «Хендай Акцент» сбил 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу вблизи пешеходного перехода. От удара женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом голени, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Происшествие увидели сотрудники одной из пожарных частей города. Они побежали на помощь пострадавшей.

- С собой у них был кислородный аппарат, - рассказывает очевидец произошедшего. - С помощью него пожарные откачали женщину, и она пришла в себя. Позже приехали сотрудники «cкорой помощи» и увезли ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU