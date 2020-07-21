«Сначала думали, что он шутит». В Прикамье два 14-летних подростка спасли тонущего друга

- С Кириллом мы познакомились этим летом, и пока стояла жара, большой компанией ходили купаться на Каму, - говорит 14-летний Александр Коротков из Чайковского. – В тот день нас было человек восемь.

С берега казалось, что это шутки

Подростки отдыхали на пляже, загорали и купались. Часть ребят осталась на берегу, а 16-летний Кирилл с 14-летним Игорем прыгнули в прохладную воду и поплыли. Метрах в двадцати от берега у Кирилла резко свело обе ноги, глубина в этом месте была метра четыре. Плавать парень умел хорошо, поэтому повернул обратно и попытался добраться до берега на одних руках, но очень быстро выбился из сил и начал идти на глубину. Тогда на помощь ему пришел Игорь Крюков, плывший поблизости.

- Я начал толкать Кирилла к берегу, он положил мне руку на плечо, мы с ним немного проплыли. Было тяжело, я понял, что не смогу один помочь ему. Я стал звать на помощь, - вспоминает парнишка.

- С берега я услышал крик и сначала подумал, что парни шутят, балуются в воде, но пригляделся – вижу, что действительно происходит беда, они на пару уходят вниз, - говорит Александр Коротков. - Я кинулся в воду – благо плавать умею хорошо, в бассейн ходил на тренировки – быстро доплыл до них и помог Кириллу добраться до берега. Тут нам помогли вытащить его на сушу ребята и какой-то мужчина. Кто-то помогал, а кто-то в «скорую» звонил.

«Спасибо, что спасли»

Пока добирался до берега, Кирилл нахлебался воды, его тошнило, но сознание парень не терял, к тому же медики приехали быстро и госпитализировали подростка в больницу. По мнению ребят, ситуация произошла из-за того, что Кирилл резко прыгнул в прохладную воду, а на улице в тот день было очень жарко.

- Через сутки его выписали, у него все хорошо, - продолжает Александр. – Первым делом он нам огромное спасибо сказал за то, что мы его спасли. А мы разве могли бы по-другому? Нам что, нужно было стоять и смотреть, как наш друг тонет? Нет, конечно! Вот мы и помогали ему.

О геройском поступке двух подростков узнали в МЧС.

- Радует, что 14-летние парни совершили благородный поступок, не испугались, взяли на себя ответственность за друга, помогли ему доплыть до берега и таким образом спасли его жизнь, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Мы будем ходатайствовать о том, чтобы героев наградили ведомственными наградами.

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