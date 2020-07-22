«Любимый мой, утром, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду». Мама пропавшего пермяка записала обращение к сыну

22 Июль 2020 2020-07-22T12:23:52+03:00

Несколько раз на поиски Станислава выходили сотрудники следственного комитета, полиция, кинологи с собакой и волонтеры. Фото из личного архива семьи пропавшего

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- Дорогой мой, любимый сыночек! Еще и еще раз обращаюсь к тебе, знай, ранним утром, в полдень, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду, жду, жду.... Где бы ты ни был, знай, мы тебя любим и очень ждем. Сынок, возвращайся, - со слезами на глазах обращается к пропавшему в Перми Станиславу Ушакову его мама Люция.

Напомним, Станислав пропал 1 мая. По камерам видеонаблюдения полицейские определили, что Станислав зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в повседневной одежде. Через три минуты он вышел из дома уже в зимних рабочих сапогах, направился к дому по улице Гашкова, 9 а и пропал.

Несколько раз на поиски Станислава выходили сотрудники следственного комитета, полиция, кинологи с собакой и волонтеры. В поисках всегда принимала участия и мама пропавшего мужчины.

В основном искали в лесу, там, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Станислава. Но никаких результатов, к сожалению, они так и не принесли.

Мама не теряет надежды найти сына. Она уверена, что он жив. И надеется, что скоро они вновь буду вместе.

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ИСТОЧНИК KP.RU