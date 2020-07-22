«Любимый мой, утром, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду». Мама пропавшего пермяка записала обращение к сыну
- Дорогой мой, любимый сыночек! Еще и еще раз обращаюсь к тебе, знай, ранним утром, в полдень, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду, жду, жду.... Где бы ты ни был, знай, мы тебя любим и очень ждем. Сынок, возвращайся, - со слезами на глазах обращается к пропавшему в Перми Станиславу Ушакову его мама Люция.
Напомним, Станислав пропал 1 мая. По камерам видеонаблюдения полицейские определили, что Станислав зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в повседневной одежде. Через три минуты он вышел из дома уже в зимних рабочих сапогах, направился к дому по улице Гашкова, 9 а и пропал.
Несколько раз на поиски Станислава выходили сотрудники следственного комитета, полиция, кинологи с собакой и волонтеры. В поисках всегда принимала участия и мама пропавшего мужчины.
В основном искали в лесу, там, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Станислава. Но никаких результатов, к сожалению, они так и не принесли.
Мама не теряет надежды найти сына. Она уверена, что он жив. И надеется, что скоро они вновь буду вместе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Не могут люди пропадать вот так». В Перми продолжаются поиски пропавшего при странных обстоятельствах 31-летнего мужчины
Его ищут больше двух недель. Брат пропавшего рассказал подробности случившегося (подробнее...)
«Последний сигнал с мобильного зафиксировали в лесу». Мама пропавшего 31-летнего пермяка не теряет надежды найти сына
Полиция и волонтеры продолжат поиски Станислава Ушакова (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU