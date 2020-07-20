В Пермском крае коронавирусом переболели почти 4000 человек
В Пермском крае за минувшие сутки из больниц выписано еще 14 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии от COVID-19 выздоровело 3949 человек.
Под наблюдением специалистов остаются 2706 жителей Пермского края. На утро 20 июля общее число выявленных заболевших составляет 4985 человек.
Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады
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ИСТОЧНИК KP.RU
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