В Пермском крае коронавирусом переболели почти 4000 человек

20 Июль 2020 2020-07-20T07:35:31+03:00

За сутки из больниц выписали еще 14 пациентов

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В Пермском крае за минувшие сутки из больниц выписано еще 14 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии от COVID-19 выздоровело 3949 человек.

Под наблюдением специалистов остаются 2706 жителей Пермского края. На утро 20 июля общее число выявленных заболевших составляет 4985 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU