В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию провели 260 тысячам жителей

20 Июль 2020 2020-07-20T07:19:01+03:00

В среднем в сутки в Прикамье проводится чуть более 3,5 тыс. тестов на COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще почти 30 тысяч были сделаны медикам

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В Пермском крае, на 20 июля, проведено 300 082 исследований на коронавирус. Из этого числа 27,3 тыс. - медработникам. Тестирование прошли 261,1 тыс. жителей региона.

В среднем в сутки проводится чуть более 3,5 тыс. тестов на COVID-19. Их проводят в 4 лабораториях Минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

- В июне подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в двух лабораториях, подведомственных краевому Минздраву, - сообщает ведомство. - До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.

Для перехода Прикамья на третий этап изменения ограничительных мер уровень тестирования должен достигнуть 110 тестов в сутки на 100 тыс. человек. В Пермском крае этот показатель на протяжении 50 дней стабильно превышает 110 ( на 20 июля он составляет 146,2).

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ИСТОЧНИК KP.RU