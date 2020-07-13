В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 6 детей

13 Июль 2020 2020-07-13T11:19:24+03:00

Опасной инфекцией заразились пять девочек и один мальчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасной инфекцией заразились пять девочек и один мальчик

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В Прикамье за сутки выявили коронавирус у 71 человека, среди них 6 детей. Опасной инфекцией заразились пять девочек и один мальчик. Среди взрослых младше 45 лет - 37 человек, 22 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

Общее число заболевших в регионе достигло 4474 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU