В Пермском крае выписали еще 12 человек после лечения коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T07:21:32+03:00

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 4403 заболевших коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Пермском крае за минувший день из больниц выписано еще 12 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе на 13 июля 3352.

- Под наблюдением специалистов остаются 2616 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 4403 заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU