В Пермском крае выписали еще 12 человек после лечения коронавируса
В Пермском крае за минувший день из больниц выписано еще 12 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе на 13 июля 3352.
- Под наблюдением специалистов остаются 2616 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 4403 заболевших коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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