2020-07-13T11:04:02+03:00
Общество

В Пермском крае за сутки 71 человек заболел коронавирусом

Среди новых заболевших коронавирусом шестеро детей
Анна Маркова
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Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4474 случая COVID-19.Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4474 случая COVID-19.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае Роспотребнадзор опубликовал данные о заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за сутки. Новых заболевших выявили 71. Среди них 6 детей.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4474 случая COVID-19.

20 человека проходят лечение в больницах, 51 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1.6%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 12 июля – 0,99).

Из 71 нового инфицированного – 23 мужчины, 42 женщины, 6 детей (1 мальчик и 5 девочек). Младше 45 лет - 37 человек, 22 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. - За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: умерли 4 инфицированных COVID-19 пациента 35, 69, 70 и 74 лет,- сообщает Минздрав Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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