Уголовное дело пермяка о реабилитации нацизма на акции «Бессмертный полк» передают в суд
Завершено расследование уголовного дела Главным следственным управлением СК России о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн». Напомним, обвинение выдвинуто 19-летнему жителя Перми Даниилу Симанову.
4 мая Симанов, отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию изменника Родины Власова, чтобы ее транслировали в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
Следователям Симанов заявил, что сделал это он это для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны.
- В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью, - сообщает СК России. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, несколько человек разместили на сайте «Бессмертного полка», идущего в этом году из-за коронавируса в онлайн-режиме, фотографии нацистских преступников.
Максимальное наказание, которое может грозить пермяку за эту дерзкую выходку в День Победы - до трех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU