Уголовное дело пермяка о реабилитации нацизма на акции «Бессмертный полк» передают в суд

7 Июль 2020 2020-07-07T15:07:45+03:00

Ему грозит до трех лет лишения свободы

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Завершено расследование уголовного дела Главным следственным управлением СК России о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн». Напомним, обвинение выдвинуто 19-летнему жителя Перми Даниилу Симанову.

4 мая Симанов, отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию изменника Родины Власова, чтобы ее транслировали в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Следователям Симанов заявил, что сделал это он это для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны.

- В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью, - сообщает СК России. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, несколько человек разместили на сайте «Бессмертного полка», идущего в этом году из-за коронавируса в онлайн-режиме, фотографии нацистских преступников.

Максимальное наказание, которое может грозить пермяку за эту дерзкую выходку в День Победы - до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU