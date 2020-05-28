Пермяку предъявили обвинение в реабилитации нацизма

28 Май 2020 2020-05-28T19:40:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России предъявил обвинение пермяку Даниилу Симанову по статье «Реабилитация нацизма». Уголовное дело было возбуждено после размещения на сайте «Бессмертный полк России» фотографии генерала Андрея Власова.

- Действия Даниила Симанова квалифицированы как распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и совершенное публично, - говорится на официальном сайте Следственного комитета. - При этом Симанов был достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии и против СССР Андрея Власова, который был признан судом изменником Родины. Несмотря на это, 9 мая Симанов оформил заявку с фотографией Власова для публичной демонстрации широкой аудитории в ходе акции «Бессмертного полка России».

Также обвинения в реабилитации нацизма предъявлены жителям Самары и Ульяновска, разместившим на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера

Допрос студента .

ИСТОЧНИК KP.RU