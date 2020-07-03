В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек

3 Июль 2020 2020-07-03T07:48:23+03:00

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В Пермском крае из больниц выписали еще 48 человек, после лечения коронавирусной инфекции. По данным на 3 июля общее число выздоровевших в регионе 2720 человек.

- Под наблюдением специалистов остается 2410 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав Пермского края.

Напомним, на утро 3 июля общее число заболевших в регионе 3801 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU