В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек
В Пермском крае из больниц выписали еще 48 человек, после лечения коронавирусной инфекции. По данным на 3 июля общее число выздоровевших в регионе 2720 человек.
- Под наблюдением специалистов остается 2410 жителей Пермского края, - сообщает Минздрав Пермского края.
Напомним, на утро 3 июля общее число заболевших в регионе 3801 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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