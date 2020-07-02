Музеи открывают, а детсады - еще нет: какие ограничения отменили в Пермском крае

Мы ждали этого момента долго,и вот, наконец, приятное известие: 2 июля Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений.

Впрочем, конкретные решения - что еще будет открыто в Прикамье - должен принять оперативный штаб, который состоится только на следующей неделе.

Напомним, что часть ограничений оперативный штаб уже снял. С 1 июля разрешено работать крупным магазинам - площадью до 800 квадратных метров. Но при условии, что у них есть отдельный наружный вход. И в торговом зале не должно быть слишком много народа - не более одного человека на одном квадратном метре.

Синоптики пообещали нам жаркую погоду со второй недели июля. Переждать зной пермяки смогут в летних кафе.Сразу после выхода постановления о разрешении их работы многие пермские кафе открыли летние веранды. Конечно, с соблюдением мер безопасности. Например, столики в них должны стоять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Открылись летние кафеФото: Андрей МАТЛИН

В частности, уже сейчас можно посидеть в «летниках» «Маркса», Happy, «Улитки». Zlata Husa, «Халвы», Casa Mia, Gatsby’s. А часть кафе и ресторанов собираются начать работу на летних верандах в течение полутора-двух недель.

Кстати, в Прикамье одновременно вернули и прежний режим продажи алкоголя - теперь покупать его вновь можно с 8.00 до 23.00.

Музеи и выставочные залы

С 4 июля начнут работать музеи под открытым небом. Приглашает на экскурсии архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (0+). Входные билеты 100 - 150 рублей, для детей до 18 лет вход бесплатный. Экскурсионные билеты стоят от 100 до 300 рублей.

А вскоре смогут организовывать экскурсии для групп не более чем в 5 человек и музеи, расположенные в помещениях. Откроются библиотеки, за исключением читальных залов. При этом все посетители должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. График открытия музеев и библиотек подготовит Министерство культуры Пермского края чуть позже.

С 1 июля открылась для посещения выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» (0+), которая развернута в Центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10).

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

Напомним, экспозиция была смонтирована как раз накануне начала режима самоизоляции. И посетители не успели на ней побывать. Работа выставки продлится до 30 августа, режим работы - со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. Стоимость билетов: 350 - 450 рублей.

На полный режим работы возвращаются многофункциональные центры. Но прием в них остается только по записи.

Разрешен активный отдых.В связи с этим возобновляется прокат туристического снаряжения и спортинвентаря.Начнется продажа сельхозпродукции.Могут работать автошколы и языковые курсы.

Все еще запрещено проведение массовых мероприятий и соревнований, закрыты санатории и фитнес-клубы.

В детсадах - только дежурные группы

Ранее сообщалось, что при благоприятной эпидемиологической ситуации в Прикамье могут открыться детские сады, кружки и детские площадки, но это решение пока отложено.

- Детские дошкольные учреждения - это замкнутый коллектив,а коронавирусная инфекцияспособна активно распространяться в условиях скопления людей и закрытых помещениях, где возможен тесный контакт,- объяснила заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - С детьми сохранение социальной дистанции и сохранение всех противоэпидемических мер защиты практически невозможно - дети есть дети. И хотя они вовлекаются в эпидпроцесс крайне редко, а заболевание протекает достаточно легко, но угроза тяжелого распространения инфекции остается. Думаю, что решение пока не открывать дошкольные учреждения, прежде всего, обусловлено тем, что мы бережем наших детей.

Как сообщила министр образования Раиса Кассина, было принято решение увеличить количество дежурных групп в детских садах.

- Мы стараемся, чтобы дети всех работающих родителей смогли пойти в детский садик, независимо от того, где и кем работают их мамы и папы, - отметила министр в эфире Радио «КП»-Пермь». - Что очень важно, такие дежурные группы теперь должны быть открыты в каждом детском саду. Тогда не придется родителям возить детишек через весь город, подвергая их и себя дополнительной опасности. При этом в каждом садике будем открывать столько дежурных групп, сколько потребуется.