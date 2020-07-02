Коронавирус в Перми, последние новости на 3 июля 2020: регион может перейти на второй этап снятия ограничительных мер

На 3 июля 2020 года количество заболевших коронавирусом в Пермском крае превысило 3800 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.

В итоге общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801. Ежесуточный прирост больных составил 1.5%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,97.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801 человека. Фото: Яндекс.

- Из 57 новых инфицированных – 25 мужчин, 30 женщин и два ребенка: один мальчик и одна девочка, - сообщили в краевом минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Среди новых инфицированных зафиксирован один летальный исход: у пациентки 81 года посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Таким образом, на 3 июля 2020 года в Пермском крае было зафиксировано 77 летальных исходов от COVID-19. Еще 48 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Среди новых инфицированных зафиксирован один летальный исход: у пациентки 81 года посмертно был обнаружен COVID-19. Фото: covid19_permkrai.

Планируется, что вскоре для лечения коронавирусной инфекции в больницы края будет поставлено 50 упаковок препарата «Авифавир». Его получат перепрофилированные отделения краевого кардиодиспансера, больницы им. С.Н. Гринберга, краевой больницы им. Вагнера в Березниках, госпиталя ветеранов войн, Пермской ЦРБ и больницы Соликамска.

Накануне Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений. А это значит, что начнут работать музеи, библиотеки и выставочные залы.

Так как разрешили активный отдых, возобновится прокат туристического снаряжения и спортинвентаря. Начнется продажа сельхозпродукции. Смогут работать автошколы и языковые курсы.

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Однако по-прежнему останется под запретом проведение массовых мероприятий и соревнований, остаются закрыты санатории и фитнес-клубы. А детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

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