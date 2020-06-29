2020-06-29T15:35:55+03:00
Общество

Министр здравоохранения: «Пермский край по основным показателям вышел на следующий этап снятия самоизоляции»

В последние два дня три ключевых показателя держатся на уровне нормативов
Анна Маркова
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Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова рассказала, что регион готов к переходу ко второму этапу.Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова рассказала, что регион готов к переходу ко второму этапу.Фото: Василий Вахрин
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На своей странице в Инстаграм министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова прокомментировала эпидемиологическую обстановку и возможность дальнейшего снятия ограничительных мер в регионе.

- Пермский край по основным показателям вышел на следующий этап снятия самоизоляции. В последние два дня три ключевых показателя - коэффициент распространения болезни, охват тестированием и доля коечного фонда - держатся в Прикамье на уровне нормативов для перехода на второй этап снятия ограничительных мер, - сообщает Оксана Мелехова. - Этого удалось достичь благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе. Это позволяет нам в координации с региональным и федеральным Роспотребнадзором обсуждать проект плана по переходу на второй этап», - отметил Сергей Никифоров, заместитель председателя правительства Пермского края, курирующий здравоохранение.

Схема Константина Чернова.

Схема Константина Чернова.

Если динамика будет положительной могут открыться уличные кафе и «летники», музеи и выставочные залы, торговые залы площадью до 800 кв. м.

Напомним, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 11 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае на 29 июня 3637.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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