2020-06-29T11:34:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Источник в оперштабе: шансы, что в Пермском крае снимут ограничения, высокие

Переход на второй этап возможен с 1 июля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Пермском крае вскоре откроются детские площадкиВ Пермском крае вскоре откроются детские площадкиФото: Василий Вахрин
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30 июня в Пермском крае должно пройти заседание оперативного штаба, на котором будет обсуждаться возможность снятия ряда ограничений. Два дня подряд - 28 и 29 июня - коэффициент распространения коронавируса в Прикамье составляет 0,79. Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

К тому же за минувшие три дня в крае дополнительно перепрофилировали под лечение COVID-19 510 койко-мест. Показатель «наличие свободного коечного фонда» составил 67,7 процента.

- В последние два дня ключевые показатели держатся в Прикамье на уровне нормативов для перехода на второй этап снятия ограничительных мер, - сообщил Сергей Никифоров, заместитель председателя правительства Пермского края, курирующий здравоохранение. - Это позволяет нам обсуждать проект плана по переходу на второй этап.

На втором этапе будут открыты уличные кафе, музеи и выставочные залы, торговые центры площадью до 800 квадратных метров, детские кружки, общественные организации, научные институты, детские площадки и детские сады, в том числе, частные.

Как сообщил "Комсомольской правде" источник в оперативном штабе, высоки шансы на то, что второй этап в Пермском крае начнется с 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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