В Пермском крае 56 новых случаев заболевания коронавирусом

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:04:29+03:00

Из 56 новых инфицированных - 20 мужчин и 36 женщин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего в регионе 3637 заболевших с начала эпидемии

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В Пермском крае за минувшие сутки выявили 56 человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 3637 новых случаев.

Из 56 новых инфицированных - 20 мужчин и 36 женщин. Младше 45 лет – 13 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных на сегодня – 1,6%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 28 июня – 0,79). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

- За минувшие три дня в Прикамье было дополнительно развернуто 510 перепрофилированных под лечение COVID-19 койко-мест, сейчас их 3157, на сегодня показатель «наличие свободного коечного фонда» составляет 67,7%, - сообщает Минздрав.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

На лечении в больницах остаются 900 человек. Фото: Минздрав Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU