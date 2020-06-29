2020-06-29T14:47:48+03:00
Общество

В Минсоцразвития Пермского края рассказали, как подготовить ребенка к отдыху в загородном лагере

Родителям нужно будет обратиться в поликлинику
Анна Маркова
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Перед поездкой в лагерь ребенку нужно ограничить контакты.Перед поездкой в лагерь ребенку нужно ограничить контакты.
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В Пермском крае началось поэтапное открытие детских загородных лагерей. С 4 июля начинается заезд детей в 6 лагерей. Такое решение было принято на оперштабе по коронавирусу 26 июня. Первыми начнут работать лагеря: «Звездный», «Сосновый бор», «Нечайка», «Новое поколение», «Салют», «Благодать». Все они уже выполнили предписания дополнительные Предписания Роспотребнадзора.

- В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции разработаны дополнительные меры при организации заезда детей в загородные и санаторные лагеря, сообщает Министерство социального развития Пермского края. - В первую очередь, необходимо максимально ограничить контакты ребенка за пределами места жительства до заезда в лагерь, а также обеспечить медицинскую обсервацию детей на дому в течение 3-х дней до заезда в лагерь.

Что нужно сделать?

Для проведения обсервации родителю (законному представителю) нужно позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом по кодовой фразе, сообщив, что вы едете в детский оздоровительный лагерь. Нужно будет сказать название лагеря и дату заезда. Участковый врач-педиатр предварительно выясняет эпидситуацию в квартире. Затем выполнить следующее:

Этапы проведения обсервации:

1-й день – вызов врача-педиатра на дом, осмотр ребенка на дому с заполнением обсервационного листа

2-й день – посещение ребенка на дому медицинской сестрой

с заполнением обсервационного листа

3-й день – осмотр ребенка врачом-педиатром на дому, выдача справки 079у.

Для детей, заезжающих в лагеря 4 июля, вызвать врача нужно 30 июня, поскольку 1 июля - нерабочий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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