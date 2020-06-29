2020-06-29T09:37:31+03:00
Общество

«Родительские дни отменяются». Какие еще нововведения будут в детских оздоровительных лагерях в Пермском крае

«Комсомолка» расскажет, когда смогут открыться все загородные места отдыха
Анна Маркова
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В Пермском крае сначала откроется только 5 лагерей.В Пермском крае сначала откроется только 5 лагерей.Фото: архив "КП"
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По решению оперштаба Пермского края, который состоялся 26 июня было разрешено открытие летних оздоровительных лагерей с 4 июля. Но сразу работать смогут не все, планируется поэтапное открытие.

Сначала планируется открыть пять приближенных к Перми лагерей: «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». Остальные лагеря будут открываться с интервалом в 7 дней в зависимости от готовности, таким образом, к 26 июля заработают все загородные и санаторные лагеря.

Новые правила для детский загородных лагерей. Фото: Роспотребнадзор.

Новые правила для детский загородных лагерей. Фото: Роспотребнадзор.

Несмотря на то, что все лагеря уже давно были готовы к приему детей, Роспотребнадзором были сформированы дополнительные методические рекомендации, связаны с безопасностью, которые лагерям предстоит выполнить.

Также из нововведений загородного отдыха 2020 станет запрет посещения лагеря посторонними лицами, в том числе отменяются родительские дни.

ВАЖНО!

Вопросы по открытию лагерей можно задать по телефонам: 8-902-47-22-214, 240-46-80 - с 9.00 - 21.00 - Горячая линия Министерства социального развития Пермского края 239-35-75 - Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Рекомендации Роспотребнадзора для лагерей. Фото: Роспотребнадзор.

Рекомендации Роспотребнадзора для лагерей. Фото: Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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